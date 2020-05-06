В постерах Минздрава о карантине активисты нашли сексизм

6 мая, 2020, 19:02

Министерство здравоохранения через неофициальный канал ведомства разослало картинки о карантине, в которых активисты усматривают гендерные стереотипы

Об этом сообщает hromadske

Постеры 3 и 4 мая обнародовали в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

На одной из картинок, изображена женщина в маске, перчатках и со шваброй и надпись: "дезинфицирует дом, делаю влажную уборку каждый день"

На другой - мужчина, который сидит за ноутбуком, в белой рубашке. На изображении написано: "Наконец есть время закончить онлайн-курсы".

В комментарии кампании против сексизма "Уважение" инфографики прокомментировала гендерная эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Тамара Марценюк. Она отметила, что несмотря на положительную цель социальной рекламы, иллюстрации пропагандируют распространенные гендерные стереотипы.

"Досадно, но изображение именно женщины как таковой, которая осуществляет влажную уборку, а мужчины, который в это время занимается онлайн-обучением - это устоявшиеся гендерные стереотипы, которые следовало бы устранять, а не распространять", - пояснила експертка.

По ее словам, в украинском обществе женщины сталкиваются с двойной нагрузкой, ведь кроме оплачиваемой работы осуществляют непропорционально большую долю неоплачиваемого домашней работы.

"Соответственно, за неимением такового ресурса как время женщины обычно не могут себе позволить проходить онлайн-курсы и заниматься самообразованием. А эта социальная реклама как раз поддерживает такое несправедливое распределение гендерных ролей, вместо того, чтобы, наоборот, использовать карантин как возможность отметить, что в трудное время следует поддерживать друг друга и справедливо распределять домашнюю работу", - добавила Марценюк.