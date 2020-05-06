В ОРДЛО загрязнены 2 водохранилища: 300 тыс. человек под угрозой, - Минреинтеграции

6 мая, 2020, 19:46

В результате преступной небрежности российско-оккупационной власти на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей произошло нарушение работы двух водохранилищ с последующим загрязнением

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, в оккупированных районах Донецкой области в результате неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахты "Булавинская" произошло загрязнение Волынцевского водохранилища. Воду из этого водохранилища используют более 300 тысяч жителей Енакиево, Дебальцево, Шахтерска, Чистякова и других населенных пунктов ..

Оккупационная власть знает о наличии проблемы, но не принимает никаких адекватных мер для ее устранения.

"Нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов превышены в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, цинка - почтив 4 раза и т.д.", - рассказали в министерстве.

Сейчас забор воды из Волынцевского водохранилища прекращен, а вода для потребления подается из канала "Сиверский Донец-Донбасс", но он требует планового ремонта и регулярной очистки, поэтому ситуация может выйти из-под контроля, что заставит оккупантов начать подавать людям загрязненную воду.

Кроме того, в Луганской области возникла угроза исчезновения реки Белая и Исаковского водохранилища. Баланс работы водохранилища было нарушен после прекращения работы водоотливного комплекса шахты "Славяносербская". В 2019 году забор воды превысил поступление шахтных вод на 5 млн кубических метров. Класс воды в водохранилище также был снижен с "умеренно загрязненной" до "загрязненной".