В оккупированном Крыму зафиксировали уже 266 случаев COVID-19

6 мая, 2020, 15:41

На Крымском полуострове за 5 мая выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.

29 выявленных случаев - медработники и пациенты из Алушты.

По данным пресс-службы "правительства" Севастополя, в городе COVID-19 обнаружили у восьми человек, семь из которых - строители военного госпиталя.

По состоянию на 6 мая В Севастополе 106 случаев COVID-19, на остальной территории Крыма - 160.

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