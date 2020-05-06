В оккупированном Крыму зафиксировали уже 266 случаев COVID-19
6 мая, 2020, 15:41
На Крымском полуострове за 5 мая выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.
29 выявленных случаев - медработники и пациенты из Алушты.
По данным пресс-службы "правительства" Севастополя, в городе COVID-19 обнаружили у восьми человек, семь из которых - строители военного госпиталя.
По состоянию на 6 мая В Севастополе 106 случаев COVID-19, на остальной территории Крыма - 160.
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