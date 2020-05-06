В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 9 автомобилей
6 мая, 2020, 19:51
В среду, 6 мая, в Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса Renault и еще 8 автомобилей
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Авария произошла на проспекте Победы, 56. Все участники ДТП двигались по проспекту в направлении выезда из города. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса Renault не справился с управлением и совершил столкновение с 8 автомобилями, после чего выехал на зеленую зону, где врезался в дерево.
В результате аварии водитель Renault скончался.
По словам свидетелей, после столкновения водитель еще некоторое время был жив, однако до приезда медиков не дожил.
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