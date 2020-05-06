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Espreso.tvОбществоВ честь Дня пехоты Зеленский предоставил трем военным частям почетные названия

В честь Дня пехоты Зеленский предоставил трем военным частям почетные названия

По случаю Дня пехоты 6 мая президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям Сухопутных войск

Об этом говорится в указе президента.

Три части получили новые названия "с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, примая во вниманиена образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, а также по случаю Дня пехоты".

Так, 53-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ получила название "имени князя Владимира Мономаха", 54-я - "имени гетмана Ивана Мазепы", 59-я отдельная мотопехотная бригада - "имени Якова Гандзюка".

6 мая в Украине отмечают День пехоты. Праздник был введен в апреле прошлого года.

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