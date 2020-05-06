Украина ждет приглашения в программу расширенного партнерства НАТО на следующем заседании Альянса, - Пристайко
Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, передает пресс-служба правительства.
По его словам, с военной точки зрения Украина уже сейчас готова присоединиться к программе НАТО.
"Остается определенное "домашнее задание" на этом направлении, но работа хорошо спланирована и ее понимают представители сектора безопасности и обороны Украины, как и их партнеры в НАТО. С политической точки зрения мы также наблюдаем формирование консенсуса относительно приглашения Украины к этому формату ближайших партнеров Альянса . Жду приглашения для Украины уже в ходе следующего заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны", - отметил Пристайко.
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