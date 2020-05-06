Украина уже потратила на меры против коронавируса более 1,8 млрд грн: на что пошли средства
6 мая, 2020, 14:55
В Украине на предотвращение распространения COVID-19 за два месяца было потрачено около 1,8 млрд грн бюджетных средств
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Так, по данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 г. включительно за счет бюджетов всех уровней на меры по борьбе с коронавирусом провели платежей на сумму 1,8 млрд грн (455 млн грн средств госбюджета и 1349 млн грн средств местных бюджетов) .
При этом общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2398 млн грн (512 млн грн - государственный бюджет, 1886 млн грн - местные бюджеты).
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