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Espreso.tvОбществоУкраина не получила защитные костюмы из Китая из-за дополнительных документов, - Степанов

Украина не получила защитные костюмы из Китая из-за дополнительных документов, - Степанов


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что причиной задержки защитных костюмов из Китая является представление дополнительных документов для компаний-экспортеров

Об этом он на рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Генеральной таможенной службой Китайской Народной Республики 25 апреля был принято решение о введении дополнительного контроля, необходимости представления дополнительных документов для всех компаний-экспортеров, которые экспортируют средства индивидуальной защиты с территории Китая. И те компании, которые имеют сертификаты соответствия некитайского происхождения. В нашем случае те костюмы биологической защиты, которые были закуплены Минздравом, имеют сертификаты европейских лабораторий, сертификаты соответствий, которые подтверждают качество этих костюмов ", - сказал Степанов.

Но он отметил, что Китай продлил срок получения этих дополнительных разрешений в течение 10 календарных дней.

По словам министра, китайская компания уже сообщила, что все без исключения костюмы биологической защиты готовы к отгрузке, и в ближайшие дни они будут получать соответствующее разрешение и отправлять костюмы в Украине.

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