Указ Зеленского по составу ТКГ в Минске легализирует переговоры с оккупационным режимом, - "Голос"

6 мая, 2020, 10:39

Об этом партия сообщила на странице в Facebook.

"Этот указ делает страну уязвимой и фактически легализирует переговоры с представителями оккупационного режима", - говорится в сообщении.

"Голос" добавляет, что проблема украинской делегации не в том, что не хватает людей, а в том, что устаревшие Минские договоренности не работают.

"Россия выполняет ту часть, которую хочет сама", - отметили в сообщении.

Также партия добавила, что Зеленскому нужно нести ответственность за собственные обещания провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса в этом году.

"Альтернатива этим странным шагам - неукоснительное соблюдение "Стратегии холодной деоккупации". Ключевое требование - немедленное прекращение огня. Ключевое условие - длительное соблюдение режима прекращения огня", - отметила партия.

Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в Минске.

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