Указ Зеленского по составу ТКГ в Минске легализирует переговоры с оккупационным режимом, - "Голос"
Об этом партия сообщила на странице в Facebook.
"Этот указ делает страну уязвимой и фактически легализирует переговоры с представителями оккупационного режима", - говорится в сообщении.
"Голос" добавляет, что проблема украинской делегации не в том, что не хватает людей, а в том, что устаревшие Минские договоренности не работают.
"Россия выполняет ту часть, которую хочет сама", - отметили в сообщении.
Также партия добавила, что Зеленскому нужно нести ответственность за собственные обещания провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса в этом году.
"Альтернатива этим странным шагам - неукоснительное соблюдение "Стратегии холодной деоккупации". Ключевое требование - немедленное прекращение огня. Ключевое условие - длительное соблюдение режима прекращения огня", - отметила партия.
-
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в Минске.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь