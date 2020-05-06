У священника, который организовал под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых, провели обыск по делу Шеремета
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат священника Константин Татарченко.
"Обыск проводился в доме отца Амвросия и на территории реабилитационного центра. Мне позвонили рано утром, попросили приехать. Как я понял, вместе со следователями и оперативниками прибыли спецназовцы, заходили жестко, укладывая всех лицом в пол. Искали флешки, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Ничего из заявленного не нашли", - рассказал адвокат.
По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела об убийстве Павла Шеремета, но почему пришли именно к этому священнослужителю, он не знает.
"Обоснования проведения обыска в постановлении суда нет", - отметил Татарченко.
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