У священника, который организовал под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых, провели обыск по делу Шеремета

6 мая, 2020, 14:51

У священника, который организовал в Киевской области реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической зависимостью, 6 мая следователи Нацполиции провели обыск

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат священника Константин Татарченко.

"Обыск проводился в доме отца Амвросия и на территории реабилитационного центра. Мне позвонили рано утром, попросили приехать. Как я понял, вместе со следователями и оперативниками прибыли спецназовцы, заходили жестко, укладывая всех лицом в пол. Искали флешки, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Ничего из заявленного не нашли", - рассказал адвокат.

По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела об убийстве Павла Шеремета, но почему пришли именно к этому священнослужителю, он не знает.

"Обоснования проведения обыска в постановлении суда нет", - отметил Татарченко.

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