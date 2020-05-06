Трамп отказался от своих слов о появлении вакцины против коронавируса до конца года
Об этом сообщает CNN .
Трампа спросили, уверен ли он в том, что вакцина будет разработана до конца года.
"Ты никогда не можешь быть ни в чем уверен. Я не могу ни в чем быть уверен, но я думаю, что у нас действительно хороший шанс получить что-то очень существенное", - сказал Трамп.
Президент США добавил, что он ежедневно получает отчеты от компаний, которые работают над разработкой вакцины.
Читайте также: Израиль заявил о прорыве в разработке вакцины против коронавируса
4 мая Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова к концу года. Тогда он сказал, что вакцина будет "скорее раньше, чем позже"
Напомним, ранее сообщалось, что американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США. Участниками первого этапа исследования стали здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь