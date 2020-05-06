Трамп отказался от своих слов о появлении вакцины против коронавируса до конца года

6 мая, 2020, 18:12

Президент США Дональд Трамп отказался от своего заявления о том, что вакцина против коронавируса будет разработана до конца года

Об этом сообщает CNN .

Трампа спросили, уверен ли он в том, что вакцина будет разработана до конца года.

"Ты никогда не можешь быть ни в чем уверен. Я не могу ни в чем быть уверен, но я думаю, что у нас действительно хороший шанс получить что-то очень существенное", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что он ежедневно получает отчеты от компаний, которые работают над разработкой вакцины.

Читайте также: Израиль заявил о прорыве в разработке вакцины против коронавируса

4 мая Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова к концу года. Тогда он сказал, что вакцина будет "скорее раньше, чем позже"

Напомним, ранее сообщалось, что американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США. Участниками первого этапа исследования стали здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.