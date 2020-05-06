Суд отказал в увольнении председателя правления ПриватБанка Крумханзла

6 мая, 2020, 12:03

Печерский суд столицы отказал в иске "Первичному профсоюзу ПриватБанка" с требованием о расторжении трудового контракта с председателем правления ПриватБанка Петером Крумханзлом

Соответствующее решение суд принял 4 мая, передает Finbalance.

В своем иске к Кабинету Министров и наблюдательному совету ПриватБанка профсоюз пытался уволить председателя правления банка.

В частности, в иске профсоюз требовал обжаловать "бездействие" наблюдательного совета ПриватБанка и разорвать контракт с Кумханзлом.

Напомним, 23 декабря Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка к этому же банку об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах освободить председателя правления Петра Крумханзла.

А 20 февраля еще и Окружной админсуд Киева открыл производство по иску профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка с требованием уволить председателя правления банка Петра Крумханзла.