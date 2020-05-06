Суд отказал в увольнении председателя правления ПриватБанка Крумханзла
Соответствующее решение суд принял 4 мая, передает Finbalance.
В своем иске к Кабинету Министров и наблюдательному совету ПриватБанка профсоюз пытался уволить председателя правления банка.
В частности, в иске профсоюз требовал обжаловать "бездействие" наблюдательного совета ПриватБанка и разорвать контракт с Кумханзлом.
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Напомним, 23 декабря Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка к этому же банку об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах освободить председателя правления Петра Крумханзла.
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А 20 февраля еще и Окружной админсуд Киева открыл производство по иску профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка с требованием уволить председателя правления банка Петра Крумханзла.
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