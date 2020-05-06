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Espreso.tvОбществоСуд отказал в увольнении председателя правления ПриватБанка Крумханзла

Суд отказал в увольнении председателя правления ПриватБанка Крумханзла


фото: reuters
Печерский суд столицы отказал в иске "Первичному профсоюзу ПриватБанка" с требованием о расторжении трудового контракта с председателем правления ПриватБанка Петером Крумханзлом

Соответствующее решение суд принял 4 мая, передает Finbalance.

В своем иске к Кабинету Министров и наблюдательному совету ПриватБанка профсоюз пытался уволить председателя правления банка.

В частности, в иске профсоюз требовал обжаловать "бездействие" наблюдательного совета ПриватБанка и разорвать контракт с Кумханзлом.

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