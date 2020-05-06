Стало известно, сколько Зеленский заработал за год на посту
6 мая, 2020, 22:52
Владимир Зеленский за год в должности президента получил более 320 тыс. грн зарплаты
Информацию о зарплате Зеленского предоставили в Государственном управлении делами по запросу 24 канала.
В документе указано, что зарплата главы государства состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тыс. грн. Поэтому за год президентства Зеленский заработал 320 727,27 грн
В Государственном управлении делами также отметили, что с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 541,82 грн налогов и сборов.
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