Стало известно, сколько Зеленский заработал за год на посту

6 мая, 2020, 22:52

Владимир Зеленский за год в должности президента получил более 320 тыс. грн зарплаты

Информацию о зарплате Зеленского предоставили в Государственном управлении делами по запросу 24 канала.

В документе указано, что зарплата главы государства состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тыс. грн. Поэтому за год президентства Зеленский заработал 320 727,27 грн

В Государственном управлении делами также отметили, что с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 541,82 грн налогов и сборов.