 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько Зеленский заработал за год на посту

Стало известно, сколько Зеленский заработал за год на посту


фото: Слово і Діло
Владимир Зеленский за год в должности президента получил более 320 тыс. грн зарплаты

Информацию о зарплате Зеленского предоставили в Государственном управлении делами по запросу 24 канала.

В документе указано, что зарплата главы государства состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тыс. грн. Поэтому за год президентства Зеленский заработал 320 727,27 грн

В Государственном управлении делами также отметили, что с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 541,82 грн налогов и сборов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2020 среда

больше новостей

6 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать