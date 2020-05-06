США готовятся к добыче ресурсов на Луне без России
Об этом сообщает Reuters .
Проект под названием название "Соглашения Артемиды" предусматривает создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне с целью предотвращения вреда или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости.
В договоре также упомянуты правила в рамках международного законодательства, на основе которых компании, ведущие добычу на Луне, смогут устанавливать над этими ресурсами права собственности.
По данным Reuters, союзники США пока не ознакомились с данным проектом. Вашингтон рассчитывает в ближайшие несколько недель ознакомить с планом ряд государств, среди которых - страны Евросоюза, Канада, Япония, а также Объединенные Арабские Эмираты.
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Источники агентства отмечают, что на начальном этапе Россия не рассматривается в качестве партнеров США, в том числе из-за позиции Пентагона. В частности, американское военное ведомство обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников. В этой связи выступает против участия России в этом проекте.
Собеседники Reuters пояснили, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над определенными территориями на Луне.
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