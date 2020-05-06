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Espreso.tvОбществоСША готовятся к добыче ресурсов на Луне без России

США готовятся к добыче ресурсов на Луне без России


фото: reuters
США готовят новый проект по добыче ресурсов на Луне, в который будут включены несколько стран-партнеров, кроме России

Об этом сообщает Reuters .

Проект под названием название "Соглашения Артемиды" предусматривает создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне с целью предотвращения вреда или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости.

В договоре также упомянуты правила в рамках международного законодательства, на основе которых компании, ведущие добычу на Луне, смогут устанавливать над этими ресурсами права собственности.

По данным Reuters, союзники США пока не ознакомились с данным проектом. Вашингтон рассчитывает в ближайшие несколько недель ознакомить с планом ряд государств, среди которых - страны Евросоюза, Канада, Япония, а также Объединенные Арабские Эмираты.

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Источники агентства отмечают, что на начальном этапе Россия не рассматривается в качестве партнеров США, в том числе из-за позиции Пентагона. В частности, американское военное ведомство обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников. В этой связи выступает против участия России в этом проекте.

Собеседники Reuters пояснили, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над определенными территориями на Луне.

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