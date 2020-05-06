Специальный проект "МИР И ВОЙНА" к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе на Еспресо

6 мая, 2020, 11:03

8 мая к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе телеканал Еспресо предложит зрителям специальный проект "Мир и Война", в рамках которого состоится телемарафон "Мир и Война" и показ документального фильма "Гитлер против Черчилля: Орел и Лев", сообщает пресс -служба телеканала

В 10:00 на Еспресо начнется телемарафон "Мир и Война", организованный Украинским центром Международного ПЕН-клуба и Национальным университетом «Киево-Могилянская Академия». Украинские и мировые интеллектуалы в прямом эфире будут говорить о современных взглядах на Вторую мировую войну, демократию и тоталитаризм, память о войне и вызовах для Европы сегодня.

Какова роль нарратива о Второй мировой войне в распространении демократических ценностей? Как события 1939-1945 годов могут стать уроком для нынешнего мира, который борется с пандемией коронавируса и противостоит новым военным вызовам? Почему тоталитаризм и диктатура ни при каких обстоятельствах не могут быть спасением для человечества? Обстоятельный анализ, открытые архивы и свободная дискуссия - путь к поиску ответов на эти вопросы и осмыслению событий Второй мировой войны.

Цель телемарафона - представить современный европейский взгляд на Вторую мировую войну, а также предупредить о новой угрозе для мира в Европе. Поэтому параллельно с исторической рефлексией будет идти речь и о нынешних вызовах: о новой войне, перед которой предстала Украина, условиях для достижения мира, борьбе с пандемией и сопроводительном приостановлении гражданских свобод и ограничении прав человека.



Участниками телемарафона станут:



Ярослав Грицак - украинский историк, профессор Украинского католического университета, почетный профессор НаУКМА.

Рафал Внук - польский историк, соавтор концепции Музея Второй мировой войны.

Эмануэлис Зингерис - вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (2011-2012), председатель Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве.

Елена Стяжкина - украинский историк, писатель, автор книг "Человек в советской провинции: освоение (от) языка", "Стигма оккупации: Советские женщины в самовиденьи 1940-х годов".

Сергей Плохий - украинский и американский историк, профессор Гарвардского университета.

Леонид Финберг - социолог, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА.

Иосиф Зисельс - правозащитник, председатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины.

Оля Гнатюк - историк, литературовед, профессор НаУКМА и Варшавского университета, автор книг "Прощание с империей: Украинские дискуссии об идентичности", "Отвага и страх" и др.

Галина Аккерман - французская писательница, журналистка, соучредитель и генеральный секретарь Европейского форума для Украины, автор книги «Бессмертный полк: Священная война Путина».

Мирослав Маринович - вицеректор Украинского католического университета, религиовед, правозащитник, основатель Украинской Хельсинской группы, почетный президент Украинского ПЕН.

Адам Михник - основатель и главный редактор Gazety Wyborczej (Варшава), диссидент, политзаключенный коммунистического режима, один из идейных вдохновителей польской «Солидарности», почетный профессор НаУКМА.

Мустафа Джемилев - лидер крымскотатарского национального движения, диссидент, политзаключенный советского режима, народный депутат Украины.

Карл Шльогель - историк, заслуженный профессор Европейского университета Виадрина (Франкфурт-на-Одере), автор книг «Советское века: Археология потерянного мира»; «Террор и мечта: Москва, 1937», «В пространстве читаем время: Об истории цивилизации и геополитике» и др.

Сергей Жадан - писатель, переводчик, общественный деятель, лауреат Премии имени Василия Стуса.

Тамара Гориха Зерня (Дуда) - украинская писательница, волонтер, обладательница награды «Книга года BBC».

Ирина Цилык - украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений.

Виктория Амелина - украинская писательница.

Сергей Лозница - украинский кинорежиссер и сценарист.

Марюс Ивашкавичус - литовский прозаик, драматург, киносценарист, режиссер.

Ахтем Сеитаблаев - украинский крымскотатарский актер и режиссер.

Станислав Асеев - украинский писатель и журналист. Более двух с половиной лет находился в плену российских гибридных сил в оккупированном Донецке.

Андерс Фог Расмуссен - 12-й Генеральный секретарь НАТО.

Дональд Туск - Председатель Европейского совета (2014-2019), премьер-министр Польши (2007-2014).

Курт Волкер - американский дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019).

Петр Порошенко - Президент Украины (2014-2019), народный депутат Украины.

После телемарафона в 21:15 зрители смогут посмотреть двухсерийный документальный фильм "Гитлер против Черчилля: Орел и Лев". Фильм снял документалист Дэвид Корн-Бжоза, с применением новейших технологий воспроизводства и окраски архивов Второй Мировой войны. Это - взгляд на самую страшную войну века через призму противостояния Гитлера и Черчилля. История, которая во многом определила ход войны.