Советник правительства Великобритании по борьбе с COVID-19 покинул пост из-за нарушения самоизоляции

6 мая, 2020, 13:14

Профессор и советник правительства Великобритании по борьбе с коронавирусом Нил Фергюсон ушел со своего поста из-за нарушения режима самоизоляции

Как сообщает ВВС , профессор руководит группой ученых в Имперском колледже Лондона, чьи прогнозы помогли убедить правительство в необходимости введения жестких правил соблюдения социальной дистанции.

В своем заявлении он отметил, что принял решение оставить должность советника за "ошибки суждения".

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"Я признаю, что ошибся в своих суждениях и действовал неправильно. Поэтому я прекратил свое участие в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, считая, что владею иммунитетом, поскольку у меня был положительный результат теста на коронавирус, и я полностью изолировал себя в течение почти двух недель после появления симптомов", - пояснил Фергюсон.

По данным британских СМИ, поводом для отставки стал визит его любовницы, которая приезжала домой к Фергюсону 30 марта и 8 апреля из другой части Лондона.

По состоянию на 6 мая Великобритания занимает первое место в Европе по количеству смертей от коронавируса. В стране зафиксировано более 194 случаев COVID-19, 29427 из них летальные.