Скандал в "Укроборонпроме": экс-руководителю "Оптимумспецдеталь" объявили подозрение

6 мая, 2020, 11:08

Пятому участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн грн - прежнему формальному директору ООО "Оптимумспецдеталь" - сообщено о подозрении

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Заместителем генерального прокурора - руководителем САП сообщено о подозрении 5-му участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн грн и легализации этих средств - прежнему формальному директору ООО "Оптимумспецдеталь", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что 29 апреля 2020 г. было сообщено о подозрении четверым участникам преступной схемы.

Во время досудебного расследования было установлено, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники в госпредприятия государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций.

К реализации преступной схемы за деньги был привлечен один человек, которого назначили на должность и директора общества, и бухгалтера, хотя никаких спецзнаний у него не было.

Фактическое осуществление бухгалтерской деятельности на предприятии было возложено на бухгалтера одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.

Кроме того, было установлено, что в преступном сговоре была еще одно лицо - экс-директор ООО "Оптимумспецдеталь".

По данным САП, это лицо выполняло формальную роль директора "Оптимумспецдетали", выполняя все указания организаторов преступления.

Действия экс-директора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК.

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