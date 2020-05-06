Скандал в "Укроборонпроме": экс-руководителю "Оптимумспецдеталь" объявили подозрение
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"Заместителем генерального прокурора - руководителем САП сообщено о подозрении 5-му участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн грн и легализации этих средств - прежнему формальному директору ООО "Оптимумспецдеталь", - говорится в сообщении.
В САП напомнили, что 29 апреля 2020 г. было сообщено о подозрении четверым участникам преступной схемы.
Во время досудебного расследования было установлено, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники в госпредприятия государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций.
К реализации преступной схемы за деньги был привлечен один человек, которого назначили на должность и директора общества, и бухгалтера, хотя никаких спецзнаний у него не было.
Фактическое осуществление бухгалтерской деятельности на предприятии было возложено на бухгалтера одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.
Кроме того, было установлено, что в преступном сговоре была еще одно лицо - экс-директор ООО "Оптимумспецдеталь".
По данным САП, это лицо выполняло формальную роль директора "Оптимумспецдетали", выполняя все указания организаторов преступления.
Действия экс-директора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК.
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