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Espreso.tvОбществоШтормовое предупреждение: синоптик Наталья Диденко объяснила, как по Украине будут идти осадки

Штормовое предупреждение: синоптик Наталья Диденко объяснила, как по Украине будут идти осадки

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сейчас над Украиной циклон с атмосферными фронтами и поэтому в большинстве областей ожидается непогода

Об этом синоптик сообщила на странице в Facebook .

"Кто уже читал штормовое сообщения и испугался - не пугайтесь. Вот это - циклон с атмосферными фронтами сейчас. Циклоны - атмосферные вихри - крутятся против часовой стрелки", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что именно поэтому в западных и северных областях ожидается непогода - серьезные дожди и порывистый, до штормового, ветер.

"На Западе, ближе к горам, вероятен снег. Поэтому в ближайшие сутки ни в коем случае - никаких походов в горы", - отметила Наталья Диденко.

Синоптик также отметила, что дожди до Сумщины могут не дойти. А вот утром, днем 7 мая непогода может добраться до Винничины.

"Сильные дожди до Сумщины (это же северная область) могут не дотянуть, она удержится на грани серьезного влияния циклона. А вот утром, днем непогода может добраться до Винницкой области (входит в центральные). К осадкам с ветром добавится холодный воздух" , - отметила Наталья Диденко.

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