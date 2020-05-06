Штормовое предупреждение: синоптик Наталья Диденко объяснила, как по Украине будут идти осадки
Об этом синоптик сообщила на странице в Facebook .
"Кто уже читал штормовое сообщения и испугался - не пугайтесь. Вот это - циклон с атмосферными фронтами сейчас. Циклоны - атмосферные вихри - крутятся против часовой стрелки", - сообщила Диденко.
Синоптик отметила, что именно поэтому в западных и северных областях ожидается непогода - серьезные дожди и порывистый, до штормового, ветер.
"На Западе, ближе к горам, вероятен снег. Поэтому в ближайшие сутки ни в коем случае - никаких походов в горы", - отметила Наталья Диденко.
Синоптик также отметила, что дожди до Сумщины могут не дойти. А вот утром, днем 7 мая непогода может добраться до Винничины.
"Сильные дожди до Сумщины (это же северная область) могут не дотянуть, она удержится на грани серьезного влияния циклона. А вот утром, днем непогода может добраться до Винницкой области (входит в центральные). К осадкам с ветром добавится холодный воздух" , - отметила Наталья Диденко.
- Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий 6 и 7 мая: ожидаются дожди с градом, мокрый снег и порывы ветра 15-20 м/с.
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