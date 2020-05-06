Штормовое предупреждение: синоптик Наталья Диденко объяснила, как по Украине будут идти осадки

6 мая, 2020, 19:20

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сейчас над Украиной циклон с атмосферными фронтами и поэтому в большинстве областей ожидается непогода

Об этом синоптик сообщила на странице в Facebook .

"Кто уже читал штормовое сообщения и испугался - не пугайтесь. Вот это - циклон с атмосферными фронтами сейчас. Циклоны - атмосферные вихри - крутятся против часовой стрелки", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что именно поэтому в западных и северных областях ожидается непогода - серьезные дожди и порывистый, до штормового, ветер.

"На Западе, ближе к горам, вероятен снег. Поэтому в ближайшие сутки ни в коем случае - никаких походов в горы", - отметила Наталья Диденко.

Синоптик также отметила, что дожди до Сумщины могут не дойти. А вот утром, днем 7 мая непогода может добраться до Винничины.

"Сильные дожди до Сумщины (это же северная область) могут не дотянуть, она удержится на грани серьезного влияния циклона. А вот утром, днем непогода может добраться до Винницкой области (входит в центральные). К осадкам с ветром добавится холодный воздух" , - отметила Наталья Диденко.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий 6 и 7 мая: ожидаются дожди с градом, мокрый снег и порывы ветра 15-20 м/с.

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