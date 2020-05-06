СБУ задержала агента ФСБ, собиравшего данные о разработках ракет

Согласно информации СБУ, житель Луганщины установил контакты с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил и предложил им материальное вознаграждение за соответствующую информацию. Военные сообщили об этом украинской спецслужбе.

Как указано в сообщении, агент был задержан 6 мая во время попытки передачи по мессенджеру представителям ФСБ секретной документации о современном ракетного комплекса.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении государственной измены.