СБУ задержала агента ФСБ, собиравшего данные о разработках ракет
Об этом сообщили в пресс-центре службы.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественныех военных разработках в ракетостроительной отрасли", - говорится в сообщении.
Согласно информации СБУ, житель Луганщины установил контакты с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил и предложил им материальное вознаграждение за соответствующую информацию. Военные сообщили об этом украинской спецслужбе.
Как указано в сообщении, агент был задержан 6 мая во время попытки передачи по мессенджеру представителям ФСБ секретной документации о современном ракетного комплекса.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении государственной измены.
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