САП открыла производство на Рябошапку, - журналист Калныш

6 мая, 2020, 12:14

По информации источников журналиста Валерия Калныша, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство на экс-генпрокурора Руслана Рябошапку

Об этом журналист Калныш сообщил в соцсетях.

Высший антикоррупционный суд обязал САП открыть производство на Руслана Рябошапку.

"В суд пришла жалоба от одного бывшего прокурора ГПУ, что он 14 апреля, по почте, отправил главе САП Назару Холодницкому заявление "о совершении Рябошапкой уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366-1, 368 Уголовного кодекса". Суд, рассмотрев жалобу, обязал САП такое производство открыть "по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой", - рассказал детали журналист.

По информации источников, производство открыто во вторник, 5 мая.

Напомним, ВР отправила Руслана Рябошапку в отставку 5 марта, вслед за Кабмином Гончарука

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