 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС начала года дефицит госбюджета составил 23,5 млрд, - Минфин

С начала года дефицит госбюджета составил 23,5 млрд, - Минфин


фото: ukrinform
По итогам января-апреля текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн

Об этом говорится в отчете Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Таким образом доходная часть общего фонда госбюджета за январь-апрель выполнена на 86,1% от росписи, расходная - на 87,5%.

Общий фонд был выполнен с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.

Доходы общего фонда госбюджета составили 90,9 млрд грн, из которых почти половину (43 млрд грн) перечислил Нацбанк. Также госбюджет получил такие поступления:

  • От налога на доходы физлиц и военного сбора - 8,5 млрд грн;

  • От налога на добавленную стоимость - 7,7 млрд грн (сальдо)

  • От акцизного налога с произведенных в Украине товаров - 5,9 млрд грн;

  • От таможенных платежей - 19,6 млрд грн.

Отмечается, что возмещение НДС составило 12 млрд грн.

Расходы по общему фонду госбюджета за четыре месяца составили 308 900 000 000 грн, или 87,5% от росписи. В Минфине уточнили, что социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга и дотации местным бюджетам были полностью профинансированы.

Фактические госзаимствований в общий фонд бюджета за отчетный период составили 108 млрд грн, или 84,1% от плана. При этом, от размещения ОВГЗ в бюджет привлекли 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска бумаг в иностранной валюте - 41,3 млрд грн ($1,2 млрд и 0,3 заимствований из внешних источников составили 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

Отмечается, что платежи по погашению госдолга за январь-апрель составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), а платежи по обслуживанию - 41,1 млрд грн (94,2% плана).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2020 среда

больше новостей

6 мая, 2020 среда

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать