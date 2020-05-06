Руководитель одного из фондов для борьбы с коронавирусом оказался экс-партнером Коломойского и связан с бизнесом в РФ, - СМИ

6 мая, 2020, 11:03

Распорядителем одного из двух фондов, которые при содействии Офиса президента собирали и распределяли деньги меценатов для борьбы с эпидемией коронавируса, оказался предприниматель Борис Баум. Он известен своими связями с Офисом президента и бизнесом в России

Об этом пишет издание "Бабель" со ссылкой на данные YouControl .

В частности, известно, что уже в разгар пандемии, 5 апреля, Баум возглавил благотворительный фонд "Прайм", а уже на следующий день стал его конечным бенефициаром.

Офис президента присоединил фонд "Прайм" к кампании по сбору средств после того, как другой фонд ( "Корпорация Монстров" (КМ), заявил о выходе из кампании. Владелец КМ Андрей Ставницер заявил о выходе в тот же день, когда Борис Баум возглавил благотворительный фонд.

Остатки денег на своих счетах, а это более 22 млн грн, КМ перевел "Прайму".

Изданию подтвердила эту информацию руководитель КМ Екатерина Ножевникова. Она уточнила, что позже из этих 22 млн КМ брал деньги, чтобы закрыть предварительные контракты по закупке медоборудования и респираторов.

В результате в "Прайме" должно было остаться около 15 млн грн

Всего около 50 млн грн общей суммы, которую Фонд по ликвидации последствий COVID-19 забрал на борьбу с эпидемией COVID-19, прошли через счета "Прайма", другие собрал КМ.

Ранее заместитель председателя ОП и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявлял, что всего Фонд по ликвидации последствий COVID-19 собрал почти 375 млн гривень. Значительная часть помощи в борьбе вирусом поступила от представителей бизнеса.

Отметим, Борис Баум - гражданин Латвии, до и после начала войны с РФ работал с российско-украинской группой VS Energy. Он входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

Издание пишет, что Баум является главным претендентом на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине, а его имя связывают с организацией контрабанды на этих чартерных рейсах из Китая и организацией кибератак на украинские СМИ.