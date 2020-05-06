"Средства от Нафтогаза напрямую пойдут на строительство и реконструкцию приемных отделений", - Шмыгаль

6 мая, 2020, 14:03

Кабинет Министров рассчитывает в этом году реконструировать 210 приемных отделений опорных больниц

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Еспресо.TV

В частности, на заседании правительства заслушали отчет Андрея Коболева по аудиту НАК "Нафтогаз", который провела компания Deloitte. В 2020 году предприятие заплатит дивидендов на 39,7 млрд грн (в дополнение к уже 8,5 млрд грн в декабре 2019 г.).

По словам премьера, прибыль Нафтогаза, значительную часть которого составляют полученные в конце 2019 г. 2,9 миллиарда долларов от Газпрома, которые российский газовый монополист согласился выплатить в рамках договоренностей о продлении транзита газа, потратят на строительство и ремонт больниц, а также на строительство и ремонт дорог.

"Средства нашего крупнейшего налогоплательщика НАК "Нафтогаз" напрямую пойдут на строительство и реконструкцию приемных отделений", - отметил он.

"Очень важно, что значительная часть этих средств, а речь идет об около 6 млрд грн, будут направлены на программу "Большая стройка". То есть на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц", - отметил Шмыгаль.

По словам Коболева, пока на счетах компании находится 7 млрд грн, $1,74 млрд, 340 млн евро. В общем, по действующему курсу - 64,1 млрд грн.