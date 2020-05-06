"Спасибо за гражданскую позицию": Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Ермака
Ответ опубликован на сайте петиций к президенту.
"Благодарю за высказанную гражданскую позицию", - ответил авторам обращения Зеленский.
Президент Украины также навел положения украинских законов, изложил ход событий в Минске во время подписания Ермаком и Леонидом Кучмой протокола Трехсторонней контактной группы и напомнил о досудебном расследовании изложенных в СМИ фактов относительно Ермака, но своих намерений относительно дальнейшего пребывания главы ОПГ в должности не назвал.
Ранее Зеленский ответил на требование отозвать подписи Ермака и Кучмы из-под протокола ТКГ.
Напомним, петиция за увольнение Ермака была зарегистрирована на сайте президента 1 апреля.
Авторы петиции утверждают, что Ермак воплощает российский план по признанию стороной переговоров террористов "ЛНР/ДНР" и перевода России в статус посредника и миротворца вместо агрессора и оккупанта.
Также авторы обращения назвали Ермака "олицетворением коррупции в команде Зеленского", напомнив о публикации данных о возможной торговли государственными должностями со стороны брата главы ОПГ.
Еще одной причиной для увольнения Ермака авторы петиции назвали возможное давление с его стороны на народных депутатов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь