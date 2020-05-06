"Спасибо за гражданскую позицию": Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Ермака

6 мая, 2020, 22:15

Владимир Зеленский дал ответ на петицию с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака

Ответ опубликован на сайте петиций к президенту.

"Благодарю за высказанную гражданскую позицию", - ответил авторам обращения Зеленский.

Президент Украины также навел положения украинских законов, изложил ход событий в Минске во время подписания Ермаком и Леонидом Кучмой протокола Трехсторонней контактной группы и напомнил о досудебном расследовании изложенных в СМИ фактов относительно Ермака, но своих намерений относительно дальнейшего пребывания главы ОПГ в должности не назвал.

Ранее Зеленский ответил на требование отозвать подписи Ермака и Кучмы из-под протокола ТКГ.

Напомним, петиция за увольнение Ермака была зарегистрирована на сайте президента 1 апреля.

Авторы петиции утверждают, что Ермак воплощает российский план по признанию стороной переговоров террористов "ЛНР/ДНР" и перевода России в статус посредника и миротворца вместо агрессора и оккупанта.

Также авторы обращения назвали Ермака "олицетворением коррупции в команде Зеленского", напомнив о публикации данных о возможной торговли государственными должностями со стороны брата главы ОПГ.

Еще одной причиной для увольнения Ермака авторы петиции назвали возможное давление с его стороны на народных депутатов.

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