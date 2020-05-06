"С согласия власти наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля": участники Революции Достоинства сделали заявление против реванша
Заявление обнародовало издание Тиждень.
"Власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии. За решеткой остаются безосновательно арестованные добровольцы. Планомерно расширяется круг сфабрикованных дел против лидеров и участников Революции Достоинства. С молчаливого и благосклонного согласия властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля. Сознательно и дерзко предпринимаются попытки скомпрометировать памяти Пять героев Майдана, пересмотреть национальную историческую и гуманитарную политику. Игнорируется Закон о государственном языке. Почти к нулю сведена реализация курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО", - говорится в заявлении.
Подписанты считают, что власть во главе с президентом Владимиром Зеленским "довела государство до грани масштабного кризиса и экономического коллапса" и просят "не испытывать волю свободных людей"
"Мы, участники Революции Достоинства, воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, деятели культуры и искусства, патриоты нашего государства, предостерегаем нынешнюю власть от намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины", - говорится в заявлении.
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