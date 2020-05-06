"С согласия власти наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля": участники Революции Достоинства сделали заявление против реванша

6 мая, 2020, 21:14

Участники Революции Достоинства сделали заявление против реванша пророссийских сил в Украине

Заявление обнародовало издание Тиждень.

"Власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии. За решеткой остаются безосновательно арестованные добровольцы. Планомерно расширяется круг сфабрикованных дел против лидеров и участников Революции Достоинства. С молчаливого и благосклонного согласия властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля. Сознательно и дерзко предпринимаются попытки скомпрометировать памяти Пять героев Майдана, пересмотреть национальную историческую и гуманитарную политику. Игнорируется Закон о государственном языке. Почти к нулю сведена реализация курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО", - говорится в заявлении.

Подписанты считают, что власть во главе с президентом Владимиром Зеленским "довела государство до грани масштабного кризиса и экономического коллапса" и просят "не испытывать волю свободных людей"

"Мы, участники Революции Достоинства, воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, деятели культуры и искусства, патриоты нашего государства, предостерегаем нынешнюю власть от намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины", - говорится в заявлении.