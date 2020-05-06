"Президент не рассматривает поездку в Минск": ОП о приглашении Лукашенко на парад 9 мая
6 мая, 2020, 14:06
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Беларусь на парад Победы 9 мая в Минске, на который ранее пригласил Александр Лукашенко
Об этом сообщили в пресс-служба Офиса президента, передает РБК-Украина.
Отмечается, что в Офисе президента заявили, что на время карантина в Украине зарубежные визиты Зеленского не запланированы.
"Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая", - отметили в пресс служба ОП.
- Нагая, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств, входивших ранее в состав СССР, приехать на парад Победы .
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