"От 6 мороза до 20 тепла": синоптик о погоде на 7 мая
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и снег - все это есть в концертной программе в ближайший четверг. 7 мая в Украине погоду будет определять циклон и атмосферные фронты. Ближайшей ночью непогода пробежится по западным областям (дождь, в Карпатах и прикарпатских регионах местами мокрый снег и снег), по северу Украины, заденет Харьковщину, Полтавщину, Виннитчину, Кропивницкий с районами, часть Черкасчины", - отметила синоптик.
Наталья Диденко заметила, что днем ареал неустойчивой погоды переместится восточнее. Больше всего шансов у серьезных дождей будет вдоль полосы Киевщина, Житомирщина, Винниччина, до Одесской области.
В западных области 7 мая местами возможны небольшие осадки. А на Востоке, в Центре и на Юге завтра также вероятность незначительных дождей.
Ветер в Украине ожидается северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на Севере, Юге и в Центре еще и штормовые порывы.
Синоптик подчеркнула, что завтра, 7 мая, темперетура воздуха по всей территории Украины будет разнообразной: от 6 мороза до 20 тепла.
"Температура воздуха - голова кружится. Ближайшей ночью +5...+9°C, на Востоке +8...+13°C, на Западе +2...+6°C, в Карпатах от +2...-3°C, на высокогорье до -3...- 6°C. Завра днем: в основном +8...+14°C, в Центре, на Юге и в Сумской +12...+17°C, в восточных областях +15...+20°C. Ну, вы поняли завтрашние украинские контрасты - от 6 мороза до 20 тепла ", - отметила госпожа Диденко.
В Киеве завтра ожидается влажным и холодным.
"Пройдет дождь, ближайшей ночью +4...+6°C, завтра днем +10...+13°C. Да еще и подует порывистый ветер", - сообщат синоптик.
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