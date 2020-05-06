"Не забирайте у нас надежду": главврач больницы на Винничине просит Зеленского не сворачивать медреформу

6 мая, 2020, 16:23

6 мая главный врач обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не сворачивать наработки медреформы и объяснил, что она дала возможность не обивать пороги чиновников для выплаты зарплаты медикам

Свое обращение к президенту главный врач Ильинецкой центральной районной больницы Николай Масленчук обнародовал в Facebook.

Масленчук отметил, что понимает давление на президента со стороны больниц, которым уменьшают финансирование из-за отсутствия пациентов:

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"Понимаю Ваш страх и сомнения, чувствую, что в Вашем понимании эти риски преобладают над преимуществами, но, видимо, пришло время Вам услышать голос других больниц - тех, которые впервые за последние 30 лет получили шанс не выживать, а жить и эффективно работать, не заглядывая при каждой возможности в карман пациента".

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Главный врач рассказал, как больница готовилась к реформе и о том, что впервые увидел ее результат:

"По результатам заключенного договора с НСЗУ в 2020 году получим 21,3 млн грн. Это - более чем на 3 млн грн БОЛЬШЕ, чем в прошлом году по субвенции. Возможно, в масштабах страны эти 3 млн гривен звучат смешно, но - как минимум, это отсутствие задолженности в конце года по зарплатам врачам".

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"Я, как главный врач больницы, которая получит эти дополнительные средства, смогу теперь впервые не обивать пороги чиновников в конце года с мольбами выделить средства на зарплаты нашим врачам, которых всегда не хватало, потому что субвенция критически мала. И это только зарплаты, я уже молчу о лекарствах и услугах, мы всегда были в долгах. А так будет и в этом году, если все вернуть как было, поверьте мне, человеку, который с этим сталкивается ЕЖЕГОДНО! " - подчеркнул главный врач.

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Он отметил, что реформа делалась для польз и удобства именно пациентов.

"Изменения - это всегда болезненный процесс, требующий сил и выдержки. И мы готовы к этому. ВПЕРВЫЕ ЗА ЭТИ ГОДЫ ГОТОВЫ. Не отнимайте у нас надежду и шанс на нормальное обслуживание наших пациентов, мы готовы работать бесперебойно и бороться за эти изменения!" - отметил Николай Масленчук.

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