 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Надо срочно исправлять ошибки": нардепам-"слугам" разослали методичку с критикой медреформы, - СМИ

"Надо срочно исправлять ошибки": нардепам-"слугам" разослали методичку с критикой медреформы, - СМИ

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" получили тезисы по медицинской реформы, которые должны использовать, в частности, во время общения с журналистами

Соответствующий документ Радио Свобода передали источники в "Слуге народа".

Один из тезисов звучит так: "Мы не отказываемся от медицинской реформы. Потому что украинская медицина в ее нынешнем состоянии действительно требует изменений. Но наша задача, чтобы в результате реформы украинская система здравоохранения стала современной и эффективной. Чтобы она удовлетворяла потребности как пациентов, так и медиков. И чтобы она могла отвечать таким вызовам современности, как пандемия коронавируса".

Также там написано, что "основная цель реформы - доступ к квалифицированной и безотказной медицинской помощи для всех украинцев через правильный и понятный маршрут пациента от семейного врача до специализированный уровня".

В документе указано, что медреформа имеет "как плюсы, так и минусы".

"И наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. Сегодня мы работаем над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы государство не потеряло медиков и не произошло массовое закрытие больниц. Но нам нужно комплексное государственное решение, нам нужны новые подходы к системе здравоохранения. Мы не можем допустить гибели медицинской отрасли, которая будет означать потерю человеческих жизней. В реформу надо срочно вносить коррективы. В реформе надо срочно исправлять ошибки", - отмечают авторы тезисов.

null

  • В видеообращении Владимир Зеленский отметил, что задачей власти является сохранение всех положительных моментов медреформы и исправление ошибок, которые могут привести к непоправимым последствиям.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2020 среда

больше новостей

6 мая, 2020 среда

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать