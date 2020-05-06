"Надо срочно исправлять ошибки": нардепам-"слугам" разослали методичку с критикой медреформы, - СМИ

6 мая, 2020, 16:11

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" получили тезисы по медицинской реформы, которые должны использовать, в частности, во время общения с журналистами

Соответствующий документ Радио Свобода передали источники в "Слуге народа".

Один из тезисов звучит так: "Мы не отказываемся от медицинской реформы. Потому что украинская медицина в ее нынешнем состоянии действительно требует изменений. Но наша задача, чтобы в результате реформы украинская система здравоохранения стала современной и эффективной. Чтобы она удовлетворяла потребности как пациентов, так и медиков. И чтобы она могла отвечать таким вызовам современности, как пандемия коронавируса".

Также там написано, что "основная цель реформы - доступ к квалифицированной и безотказной медицинской помощи для всех украинцев через правильный и понятный маршрут пациента от семейного врача до специализированный уровня".

В документе указано, что медреформа имеет "как плюсы, так и минусы".

"И наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. Сегодня мы работаем над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы государство не потеряло медиков и не произошло массовое закрытие больниц. Но нам нужно комплексное государственное решение, нам нужны новые подходы к системе здравоохранения. Мы не можем допустить гибели медицинской отрасли, которая будет означать потерю человеческих жизней. В реформу надо срочно вносить коррективы. В реформе надо срочно исправлять ошибки", - отмечают авторы тезисов.