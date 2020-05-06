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Espreso.tvОбщество"Лучше бы думал, где тесты взять": Кернес раскритиковал Шмыгаля за решение не открывать метро

"Лучше бы думал, где тесты взять": Кернес раскритиковал Шмыгаля за решение не открывать метро


фото: sq.com.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что премьер Денис Шмыгаль не понимает людей и что такое метро

Об этом он сказал в эфире одного из телеканала, передает УП .

"Этот премьер-министр Шмыгаль, он ни разу не был предпринимателем, он постоянно был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что-то. Он думает, что все это "рассадник" (прямая речь сохранена) коронавируса. Лучше бы он подумал, где больше тестов взять", - сказал глава Харькова.

По словам Кернеса, он хотел бы восстановить движение метрополитена с 12 мая, однако Харьков будет ждать решения Кабмина.

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