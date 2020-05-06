"Канализацию не обновляли десятилетиями": Кличко прокомментировал подтопления в Киеве в результате дождя

6 мая, 2020, 15:55

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причиной возникновения многочисленных подтоплений на улицах столицы в результате дождей являются устаревшие коммуникации

Об этом сообщил Кличко, передает Радио Свобода.

"После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдался богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации "Киеавтодор" работает в усиленном режиме. У проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и вблизи "Левобережной". Также коммунальные службы вновь проведут очистку стоков. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков", - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что в Киеве есть 800 км коммуникаций ливневой канализации, большую часть которой не обновляли десятилетиями.

Кличко отметил, что городские службы изучают те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Также будет осуществлена реконструкция системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах.

Напомним, 4 мая в Киеве прошел сильный дождь с градом, затопило несколько улиц и подземный переход.

4 мая в Киеве прошел сильный дождь с градом, затопило несколько улиц и подземный переход. Впоследствии, в Киевской госадминистрации прокомментировали ситуацию с подтоплением некоторых улиц и подземных переходов Киева из-за сильных осадков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb