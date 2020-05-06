"Благодаря тесному сотрудничеству с министерством", - МАУ будет возить работников в пять стран Европы
Об этом сообщает пресс-служба Международных авиалиний Украины.
"К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - отмечают в компании.
Компания отметила, что "продолжение программы перевозки украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции".
Компания уже выполнила 3 рейса - в Хельсинки, Лондон и Франкфурт. Также она получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.
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