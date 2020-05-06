Пытки арестованных в СИЗО Кропивницкого: ГБР начало расследование
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и масках наносили заключенным телесные повреждения.
Избиения происходили для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений. Кроме того, через избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем.
Во время медицинского осмотра у заключенных нашли многочисленные гематомы туловища и ног.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- Работники Кропивницкого СИЗО систематически издевались, били и шантажировали двух задержанных.
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