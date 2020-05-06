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Espreso.tvОбществоПытки арестованных в СИЗО Кропивницкого: ГБР начало расследование

Пытки арестованных в СИЗО Кропивницкого: ГБР начало расследование

Следователи Государственного бюро расследований расследуют факт причинения телесных повреждений лицам, содержащимся под стражей в Кропивницком следственном изоляторе за превышение служебных полномочий

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и масках наносили заключенным телесные повреждения.

Избиения происходили для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений. Кроме того, через избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем.

Во время медицинского осмотра у заключенных нашли многочисленные гематомы туловища и ног.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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