Пытки арестованных в СИЗО Кропивницкого: ГБР начало расследование

6 мая, 2020, 21:54

Следователи Государственного бюро расследований расследуют факт причинения телесных повреждений лицам, содержащимся под стражей в Кропивницком следственном изоляторе за превышение служебных полномочий

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и масках наносили заключенным телесные повреждения.



Избиения происходили для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений. Кроме того, через избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем.

Во время медицинского осмотра у заключенных нашли многочисленные гематомы туловища и ног.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.