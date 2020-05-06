Пик заболеваемости коронавирусом в Украине начался 17 апреля, - Ляшко

6 мая, 2020, 15:33

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, учитывая динамику случаев коронавируса и отсутствие дальнейшего роста числа больных, Украина вышла на пик заболеваемости 17 апреля

Об этом он сказал в интервью Сегодня.

"По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в пределах 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - заявил Ляшко.

По его словам, сначала МЗ ожидал, что пик заболеваемости COVID-19 наступит 14 апреля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .