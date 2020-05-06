Протест предпринимателей в центре Киева: участники акции перекрыли движение возле Крещатика
Трансляцию с места событий в Facebook ведет журналист Ян Доброносов.
Предприниматели заблокировали дорогу в ответ на действия полиции, которая перекрыла движение по улице Грушевского в направлении Кабмина.
Участники акции заявили, что у них был согласованный пикет у здания Кабмина в 11:00 6 мая. Предприниматели планировали передать в Кабмин резолюцию с требованиями работы малого бизнеса в период карантина.
Сейчас дорога перекрыта в районе стадиона "Динамо".
В 8:30 6 мая стало известно, что работники полиции не пропускают участников акции протеста к зданию Кабмина.
Напомним, что сегодня должно состояться заседание правительства, на котором рассмотрят детальный перечень мероприятий по ослаблению карантина.
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