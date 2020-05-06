Протест предпринимателей в центре Киева: участники акции перекрыли движение возле Крещатика

6 мая, 2020, 10:24

Участники протестной акции предпринимателей продолжают перекрывать дорогу в центре Киева, возле стадиона "Динамо" и Европейской площади

Трансляцию с места событий в Facebook ведет журналист Ян Доброносов.

Предприниматели заблокировали дорогу в ответ на действия полиции, которая перекрыла движение по улице Грушевского в направлении Кабмина.

Участники акции заявили, что у них был согласованный пикет у здания Кабмина в 11:00 6 мая. Предприниматели планировали передать в Кабмин резолюцию с требованиями работы малого бизнеса в период карантина.

Сейчас дорога перекрыта в районе стадиона "Динамо".

В 8:30 6 мая стало известно, что работники полиции не пропускают участников акции протеста к зданию Кабмина.

Напомним, что сегодня должно состояться заседание правительства, на котором рассмотрят детальный перечень мероприятий по ослаблению карантина.