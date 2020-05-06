Прокуратура расследует обстрел оккупантами школы и домов в Золотом-4 как теракт
6 мая, 2020, 15:19
Правоохранители начали расследование в рамках уголовного производства по факту обстрела школы и жилых домов в поселке Золотое-4 на Луганщине по статье "Террористический акт"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Прокуратура начала расследование по факту повреждения местной школы в результате обстрела со стороны оккупационных сил 30 апреля, а также повреждения гражданских зданий при обстреле 1 мая.
"Кроме позиций Объединенных сил обстрелы ведутся и по жилищному сектору, что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права", - отметили в прокуратуре.
По факту обстрелов было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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