Прокуратура расследует обстрел оккупантами школы и домов в Золотом-4 как теракт

6 мая, 2020, 15:19

Правоохранители начали расследование в рамках уголовного производства по факту обстрела школы и жилых домов в поселке Золотое-4 на Луганщине по статье "Террористический акт"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Прокуратура начала расследование по факту повреждения местной школы в результате обстрела со стороны оккупационных сил 30 апреля, а также повреждения гражданских зданий при обстреле 1 мая.

"Кроме позиций Объединенных сил обстрелы ведутся и по жилищному сектору, что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права", - отметили в прокуратуре.

По факту обстрелов было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.