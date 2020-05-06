Президент UFC назвал промоутера Ломаченко идиотом

6 мая, 2020, 09:41

Президент UFC Дэйна Уайт назвал промоутера боксера Василия Ломаченко Боба Арума идиотом и заявил, что он разрушил индустрию бокса

Об этом сообщает MMAJunkie.

Такое заявление президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) сделал в ответ на слова Арума, который раскритиковал Уайта за организацию 9 мая турнира по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса.

"Думаю сейчас уже все понимают, что Боб Арум - идиот. Этот парень рассказывает обо мне UFC уже 20 лет. Он банкрот. Конечно, он не хочет проведения боев, поскольку сам не в состоянии организовать поединки. Он занят своим делом на всю жизнь, и он полностью уничтожил бизнес в индустрии бокса. Боб Арум, поздравляю. Ты замечательный ", - сказал Уайт.

9 мая UFC планирует провести турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Это будет первое большое спортивное событие в мире с момента введения карантина.

22 апреля стало известно, что несмотря на введенный в США из-за коронавируса карантин, UFC проведет 9 мая турнир во Флориде .

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