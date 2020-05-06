Правительство разблокировало финансирование крымскотатарского телеканала ATR

6 мая, 2020, 17:09

6 мая правительство внесло изменения в порядок использования бюджетных средств на финансирование поддержки системы государственного иновещания, которое предусматривает финансирование работы телеканала АТR

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права. Принято постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

Расходы на финансирование телеканала AТR, согласно закону о Госбюджете на 2020 год, переданы от Минсоцполитики к МКИП.

Напомним, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета

10 февраля на канале вновь заявили о заблокировании счета и отсутствии финансирования из госбюджета

11 февраля певица Джамала призвала не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках

13 февраля директору телеканала АТR Ленуру Ислямову пришло письмо, в котором сообщается, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения может отключить трансляцию на Крым за долги

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