Правительство назначило заместителей для двух министров
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в Facebook.
"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначили Бойко Юрия Николаевича заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины; Голованчук Инну Александровну - заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - написал Мокан.
По его словам, Никита Лагутин назначен заместителем председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, а Владимир Бучко - государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины.
До этого Лагутин работал заместителем председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.
А Бучко ранее занимал должность заместителя директора департамента - начальника управления по вопросам разрешительно-лицензионной деятельности Департамента по управлению отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.
Правительство также назначил Германа Галущенко, который в 2011-13 годах был директором департамента судебной работы Минюста, вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", а совладельца ООО "Делфи Капитал" и Delphi Worldwide LLP, владельца Delphi Ventures Limited и ТЕРРА ЭНЕРДЖИ Якоба Хартмута - вице-президентом этого же предприятия.
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