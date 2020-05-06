Полиция не пропускает пикетчиков к зданию Кабмина, дорогу перекрыли возле "Динамо"
6 мая, 2020, 08:22
Работники полиции не пропускают участников акции протеста к зданию Кабмина
Об этом утром в среду, 6 мая, сообщает журналист Ян Доброносов в Facebook.
Сейчас дорога перекрыта в районе стадиона "Динамо". Участники акции громко сигналят, возле стадиона присутствовало много автомобилей полиции.
Напомним, что сегодня должно состояться заседание правительства, на котором рассмотрят детальный перечень мероприятий по ослаблению карантина.
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