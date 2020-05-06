Победителя Лиги чемпионов уговаривают вернуться в футбол за бешеные деньги

6 мая, 2020, 12:21

Нидерландский футболист Арьен Роббен получил от бразильского клуба "Ботафого" предложение возобновить карьеру

Об этом сообщает VTBL .

По словам вице-президента "Ботафого" Рикардо Ротенберга, он сделал предложение 36-летнему нидерландскому вингеру.

"Я связался с Роббеном, мы сделали ему предложение. Это будет непросто, потому что он не играл некоторое время. Если решит вернуться, то может заработать у нас в четыре раза больше, чем где-либо еще", - сказал Ротенберг.

Роббен объявил о завершении карьеры после сезона 2018/19.

Он выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". В составе "Баварии" выиграл Лигу чемпионов в 2013 году, забив победный мяч дортмундской "Боруссии".

В общем Роббен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых - победа в чемпионате Нидерландов, 2 титула в чемпионате в Англии, золото чемпиона Испании и 8 трофеев в Бундеслиге.

Также футболист сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира-2010.

В июле 2019 стало известно, что Арьен Роббен решил завершить карьеру после окончания контракта с "Баварией".

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