От коронавируса скончался бывший вице-президент "Реала"
6 мая, 2020, 09:23
От COVID-19 на 77-м году жизни скончался бывший вице-президент испанского футбольного клуба "Реал" Амадор Суарес
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Суарес боролся с болезнью в течение 40 дней.
"Мадридский "Реал", президент клуба и совет директоров выражают соболезнования в связи с кончиной Амадора Суареса. Наши мысли - с его родными и близкими в эти тяжелые минуты", - говорится в заявлении клуба.
Суарес занимал пост директора "Реала" с 2006 года, а в 2007-м стал вице-президентом мадридского клуба. В 2009 году Суарес покинул свой пост.
- Напомним, 21 марта бывший президент "Реала" Лоренcо Санс умер в Испании от коронавируса.
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