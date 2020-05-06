Олимпийская чемпионка Харлан попала на обложку модного журнала
6 мая, 2020, 19:48
Украинская спортсменка Ольга Харлан появилась на обложке журнала Elle
Об этом фехтовальщица сообщила в Instagram.
29-летняя Харлан украсила майский номер модного глянца.
"Быть моделью для "Барби" и быть девушкой с обложки для Elle. Люди, разбудите меня кто-нибудь", - написала украинка.
За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.
- 13 января Харлан победила в финале Гран-при по фехтованию, в канадском Монреале, россиянку Ольгу Никитину.
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