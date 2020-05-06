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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка Харлан попала на обложку модного журнала

Олимпийская чемпионка Харлан попала на обложку модного журнала


фото: Getty Images
Украинская спортсменка Ольга Харлан появилась на обложке журнала Elle

Об этом фехтовальщица сообщила в Instagram.

29-летняя Харлан украсила майский номер модного глянца.

"Быть моделью для "Барби" и быть девушкой с обложки для Elle. Люди, разбудите меня кто-нибудь", - написала украинка.

За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

 

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