Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-патрульному, избившему подростка на ЛГБТ-марше в Харькове

6 мая, 2020, 22:08

Офис Генерального прокурора сообщил бывшему работнику патрульной полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области о подозрении в превышении служебных полномочий

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По данным следствия, 15 сентября 2019 года в городе Харьков во время обеспечения общественного порядка при проведении мирного шествия ХарьковПрайд произошли столкновения между правоохранителями и противниками этого мероприятия. В ходе столкновения работниками полиции были применены меры физического воздействия с целью преодоления сопротивления. В результате применения физической силы несколько человек оказались на земле и находились под полным контролем сотрудников полиции. В это время один из правоохранителей подбежал к фактически задержанному, который находился в лежачем положении и никоим образом не сопротивлялся, а также не осуществлял каких-либо действий, которые могли бы создать угрозу жизни или здоровью правоохранителей или иных лиц, и начал умышленно наносить ему удары ногой в область коленного сустава", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.