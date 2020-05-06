Общество Пущи-Водицы обратилась к Кличко с просьбой расторгнуть договор аренды с Киевгорстроем

6 мая, 2020, 17:48

Громаду курортного поселка беспокоит строительство жилых домов на рекреационных землях

Об этом журналистам программы Шустров LIVE рассказал один из подписантов письма, житель Пущи-Водицы Петр Тигунов.

"В договоре аренды земельного участка между территориальной громадой города Киева в лице Киевского городского совета и Холдинговой компанией "Киевгорстрой" четко прописана возможность досрочного расторжения настоящего договора по инициативе арендодателя в случае нарушения использования участка арендатором способом, противоречащим экологическим требованиям. Никаких сомнений в том, что уничтожение более 200 деревьев в рекреационной зоне курорта Пуща-Водица - это нарушение обязательств арендатора", - отметил Тигунов.

Письмо также адресовано президенту Зеленскому и генеральному прогурору Венедиктовой.

Напомним, компания "Киевгорстрой" строит в Пуще-Водице по улице Квитки Цисык Апарт-комплекс. Участок площадью 0,69 га в 2017-м году был предоставлен холдинговой компании в аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако на самом деле там строят обычные жилые дома, а квартиры-"апартаменты" активно продаются уже более года.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту незаконного строительства. Речь идет о фактах вырубки более 200 деревьев, повреждении объектов культурного наследия и злоупотреблении властью или служебным положением.

23 марта Окружной административный суд. Киева остановил действие градостроительных условий и ограничений и разрешения на выполнение строительных работ и запретил "Киевгорстрою" осуществлять любые строительные работы на участке.

Подробный материал о скандальной застройкуи Пущи-Водицы - смотрите в выпуске программы Шустров LIVE за 2 мая.