Нафтогаз основал новую бурильную компанию
Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц Министерства юстиции, передает МинПром .
Новую компанию возглавил Андрей Делитканич, который работает в департаменте бурения "Укргаздобыча".
Уставный капитал новой компании составляет 1 млн грн, единоличным владельцем компании выступает "Укргаздобыча".
"Нафтогаз Дриллинг" (НД) была создана в рамках трансформации корпоративной структуры "Нафтогаза". Компания будет специализироваться на предоставлении услуг бурения.
Напомним, на июль 2019 "Укргаздобыча" владела собственным флотом из 62 буровых установок. В 2019 "Укргаздобыча" закончила бурение 74 скважин. Коммерческая скорость бурения составила 800-850 м в месяц.
В 2018 году был подписан контракт на покупку 20 новых установок, первые пять были поставлены в апреле 2019 года.
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