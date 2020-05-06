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Espreso.tvОбществоНа Львовщине неожиданно выпал снег

На Львовщине неожиданно выпал снег


фото: b-dumka
В среду, 6 мая, во Львовской области неожиданно выпал снег

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что снегом накрыло туристические места Славское и Тростян, а также Львов. Температура воздухе +2 ... + 4 градуса тепла.

Из-за налипания мокрого снега на дорогах скользко, водителей просят быть осторожными. Крестьяне опасаются, что фруктовые деревья, которые обильно цветут, замерзнут.

В свою очередь, пользователи соцсетей также постят фото и видео со снегом.

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