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Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранили украинского военного

На Донбассе ранили украинского военного


фото: reuters
Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

4 обстрела позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих у Авдеевки. По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окрестности Песков российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

 

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