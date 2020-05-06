На Донбассе ранили украинского военного

6 мая, 2020, 17:58

Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

4 обстрела позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих у Авдеевки. По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окрестности Песков российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.