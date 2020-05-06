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Espreso.tvОбществоНа Донбассе обстреляли защитников Павлополя: украинский военный получил осколочное ранение

На Донбассе обстреляли защитников Павлополя: украинский военный получил осколочное ранение

Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе 6 мая один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Военного оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Потери противника уточняются.

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