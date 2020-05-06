На День памяти и День победы в Украине не будет массовых мероприятий, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
"Отдельно следует отметить канун Дня памяти 8 и 9 мая: в связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия", - заявил премьер-министр.
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"Мы не будем проводить массовые мероприятия. Единственная просьба к главам областных государственных администраций - лично, либо на уровне заместителей обеспечить индивидуальное празднование ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях. Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
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